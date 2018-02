Porto também quer Luís Fabiano Mais um time europeu entrou na briga para contratar Luís Fabiano, o artilheiro do São Paulo. Depois do Barcelona ter sido descartado pela diretoria são-paulina, agora é o Porto que vem atrás do atacante. O clube português já fez, inclusive, uma proposta oficial, que seria de quase US$ 17 milhões. Recentemente, o São Paulo recusou a oferta de US$ 6 milhões feita pelo Barcelona. E ainda ficou ofendido pelo valor considerado baixo. ?Volto a afirmar. O Luís Fabiano não está à venda. Ele tem contrato até 2008 e o São Paulo não pretende vendê-lo. Se alguém depositar 20 milhões de dólares (valor da multa recisória prevista em contrato), leva o jogador?, disse nesta sexta-feira o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa. A proposta do Porto, atual campeão europeu, já está na mesa do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. ?Ela é maior do que a do Barcelona?, admitiu o dirigente. Ele não confirma os valores, mas sabe que está ficando cada vez mais difícil segurar Luís Fabiano no Morumbi. Mesmo porque, o atacante vem ganhando espaço até na seleção brasileira - foi titular nos dois últimos jogos das Eliminatórias e também será na Copa América.