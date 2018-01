Porto tenta aumentar a vantagem O Porto tem tudo para ampliar para cinco pontos a vantagem na liderança do Campeonato Português sobre o Sporting. A equipe recebe nesta segunda-feira o fraco Acadêmica Coimbra, lanterna da competição ao lado de Moreirense e Santa Clara, todos com 8 pontos. No outro jogo que completa a rodada, o Vitória de Guimarães pega o Boavista. Resultados de domingo: União Leiria 3 x 1 Varzim, Nacional 4 x 0 Paços Ferreira e Marítimo Funchal 2 x 1 Belenenses.