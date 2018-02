Porto tropeça na Ilha da Madeira e perde invencibilidade

Sem perder após 13 rodadas do Campeonato Português, O Porto foi derrotado, nesta sexta-feira, para o pequeno Nacional, da Ilha da Madeira, por 1 a 0. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O tropeço do líder da competição não poderia ter sido melhor para o vice-líder Benfica, que diminuiu a diferença para o Porto para sete pontos. O Nacional subiu para a nona colocação. O uruguaio Lipatin fez o único gol da partida aos 13 minutos do segundo tempo, em um chute forte de fora da área que venceu o goleiro brasileiro Hélton. Ambas equipes só voltam a jogar pelo Campeonato Português no dia 6 de janeiro.