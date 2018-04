Falcao conferiu aos 30 minutos do segundo tempo e Rolando aos 37 na partida disputada no estádio do clube português. O Atlético teve poucas chances de gol, e a melhor foi desperdiçada pelo atacante argentino Sergio Aguero.

O Atlético de Madrid ainda não venceu nenhuma partida na temporada.

(Reportagem de Shrikesh Laxmidas)