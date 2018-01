Porto vence Benfica e assume liderança Com um gol do atacante brasileiro Derlei e outro do zagueiro Argel (contra), o Porto venceu o Benfica por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Português, com 13 pontos. Já o Moreirense derrotou o Sporting Lisboa com um gol do brasileiro Manoel. Nos demais jogos, o Beira-Mar goleou o Paços Ferreira por 4 a 1, o Gil Vicente goleou o Estrela Amadora por 5 a 1, o União Leiria bateu o Nacional por 2 a 0 e o Alverca passou pelo Rio Ave por 1 a 0. Nesta segunda-feira, Belenenses e Vitória de Guimarães completam a rodada.