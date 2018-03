Porto vence Boavista e segue na liderança Com um gol de McCarthy, o Porto venceu o Boavista neste sábado por 1 a 0 e manteve a liderança do Campeonato Português com 68 pontos, dez a mais que o segundo colocado, o Sporting. Nos demais jogos da 26ª rodada, o Braga derrotou o Paços Ferreira por 2 a 1 e o Nacional Madeira ganhou do Belenenses por 1 a 0.