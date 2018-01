Porto vence Braga e Sporting goleia O Porto conseguiu vencer o Braga hoje por 3 a 2 e está no páreo para disputar o título com o rival Boavista que, após a vitória de ontem sobre o Alverca por 2 a 1, lidera a competição com 68 pontos. O Porto é vice-líder, com 64. O Braga, por sua vez, aparece na quarta colocação, com 54, 3 pontos atrás do Sporting, e ainda está na disputa por uma vaga na Copa dos Campeões. O brasileiro Clayton Cruz abriu o marcador para o Porto aos 3 minutos do primeiro tempo. O Braga empatou aos 10 minutos, com um gol de outro brasileiro, Edmilson Lucena, que percebeu o goleiro Sergei Ovchinnikov adiantado e tocou por cima. Mas logo em seguida Nuno Capucho colocou novamente o Porto em vantagem. O brasileiro Zé Roberto empatou para o Braga, e outro brasileiro, Pena, ex-Palmeiras, marcou o gol da vitória do Porto. No outro jogo da rodada, o Benfica praticamente não tem mais chances de se classificar para a Copa da UEFA, ao ser goleado pelo Sporting Lisboa por 3 a 0, com gols de Acosta, Pedro Barbosa e Beto. O Benfica soma 52 pontos. Outros resultados: Guimaraes 1 x 1 Belenenses, Marítimo 3 x 0 Campomaiorense; Farense 2 x 2 Paços Ferreira 4; Gil Vicente 0 x 0 Amadora; Aves 2 x 3 Beira Mar.