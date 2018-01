Porto vence clássico com Sporting Com um gol de Costinha, aos quatro minutos do primeiro tempo, o Porto venceu o clássico diante do Sporting, neste sábado, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Português. Com este resultado, o Porto segue na liderança, com 45 pontos, contra 33 do Benfica, que ainda joga neste sábado frente ao Vitória de Guimarães. O Sporting soma 31 pontos. Em outro jogo deste sábado, o Gil Vicente, quinto colocado com 26 pontos, derrotou o União Leiria, sétimo classificado com 24 pontos, por 3 a 1.