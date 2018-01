Porto vence e amplia vantagem em Portugal Com um gol do russo Dimitri Alenichev aos 32 minutos do segundo tempo, a equipe do Porto venceu o Boavista nesta segunda-feira por 1 a 0, na única partida do dia válida pela nona rodada do Campeonato Português. Com a vitória, o Porto chegou aos 25 pontos e abriu 7 de vantagem para o Sporting, que ocupa a segunda colocação. O Boavista é apenas o sexto colocado, com 16 pontos ganhos até aqui. A partida entre Benfica e Marítimo, pevista para esta segunda, foi transferida para o dia 12 de novembro.