Porto vence e assume a liderança O Porto conseguiu neste sábado voltar à liderança do Campeonato Português 2004/05 ao vencer o Estoril, na casa do adversário, por 2 a 1. Com esta vitória o Porto chegou aos 37 pontos, sendo que o Braga está com 36, na segunda posição, e já jogou (perdeu na sexta-feira por 1 a 0 para Vitória de Guimarães). A liderança, porém, ainda está ameaçada, pois Sporting, Benfica e Boavista ainda jogarão. Os outros resultados da rodada são: Rio Ave 1 x 0 Penafiel e União Leiria 1 x 0 Belenenses. Neste domingo os jogos são: Gil Vicente x Beira-Mar; Nacional da Ilha Madeira x Moreirense; Marítimo x Sporting e Benfica x Academica.