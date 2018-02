Porto vence e assume vice-liderança O Porto derrotou o Nacional por 1 a 0, neste domingo, na Ilha da Madeira, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Português, com 17 pontos. Após oito rodadas, o primeiro colocado é o surpreendente Braga, com 20 pontos. O Benfica está em terceiro, com 16. Os outros resultados deste domingo foram: Acadêmica 1 x 3 União Leiria, Marítimo 2 x 1 Naval, Paços Ferreira 2 x 2 Penafiel, Vitória de Setúbal 0 x 1 Vitória de Guimarães e Gil Vicente 2 x 2 Sporting (com um gol do atacante brasileiro Liédson).