Porto vence e Benfica tropeça O Porto assumiu a terceira colocação do Campeonato Português ao vencer o Paços de Ferreira por 1 a 0, neste domingo, gol de Quaresma. Foi a 21 pontos, dois a menos que o líder Braga. O arquirrival do Porto não se deu bem: jogando em casa, o Benfica apenas empatou por 2 a 2 com o Rio Ave. Os gols do time lisboeta, que ficou em quarto lugar, com 18 pontos, foram marcados por Petit (dois). O brasileiro Cleiton e Chidi fizeram para o Rio Ave.