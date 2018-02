Porto vence e continua isolado na liderança do Português Pela abertura da 20.ª do Campeonato português, o Porto venceu, em casa, neste sábado o Braga por 1 a 0, em uma partida bastante ruim e continua isolado na liderança da competição agora com 49 pontos. Os visitantes permanecem em quarto, com 31. O gol da vitória do líder da competição foi marcado logo no começo da partida. Aos nove minutos, Lucho deu um belo passe para o brasileiro Adriano Lousada, que matou a bola no peito na entrada da área e mandou um chute preciso com o pé esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Paulo Santos. O gol despertou o Braga que partiu para cima e tentou empatar o jogo, abrindo espaço para os contra-ataques do Porto. Mas os times não conseguiram criar nenhuma jogada perigosa e o jogo foi para o intervalo com a vitória parcial do Porto. No segundo tempo, o jogo continuou ruim e apenas uma oportunidade clara de gol foi criada. Adriano deu um belo passe para Lisandro aos 21 minutos, mas o atacante bateu bem longe do gol e não conseguiu ampliar. Depois disso o Porto procurou garantir o resultado e o Braga não teve capacidade para empatar a partida.