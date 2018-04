Porto vence e fatura tri português de forma invicta

Apesar da conquista ter sido sacramentada neste domingo, ela foi encaminhada no final de semana passado, quando o Porto venceu o Benfica de virada, por 2 a 1, e ultrapassou o rival na liderança da tabela. Com isso, a equipe entrou em campo precisando apenas de uma vitória para garantir o troféu.

O Porto encerrou as 30 rodadas com 24 vitórias, seis empates e 78 pontos, um a mais que o Benfica, segundo colocado que também se garantiu na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Paços Ferreira foi o terceiro, com 54 pontos, e entrará na fase preliminar da competição continental. Braga e Estoril vão para a Liga Europa, enquanto Moreirense e Beira Mar foram rebaixados.

Neste domingo, o Porto abriu o placar aos 22 minutos. Ricardo Pinto derrubou James Rodríguez fora da área, mas o árbitro marcou pênalti e expulsou o zagueiro. Lucho Gonzalez bateu com categoria e marcou. No segundo tempo, Jackson Martínez marcou o segundo. Nem mesmo a expulsão do brasileiro Danilo impediu a vitória.