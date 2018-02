Porto vence e mantém liderança O Porto não baixa a guarda no Campeonato Português. O líder da temporada de 2002-03 bateu o Nacional por 2 a 1, de virada, na noite desta segunda-feira, na Ilha da Madeira, e chegou a 69 pontos em 26 rodadas. Com isso, manteve 13 de vantagem sobre o Benfica, segundo colocado. O Sporting, em terceiro lugar, tem 49 pontos. O Nacional, na 13.ª colocação com 30 pontos, deu susto no líder ao abrir o placar com Adriano, aos 41 minutos do primeiro tempo. A reação do Porto veio com os gols de Derlei, aos 32 e Ricardo Carvalho aos 44 da fase final. A rodada foi aberta na sexta-feira à noite, com Gil Vicente 1 x Sporting 0. No sábado, houve Benfica 1 x Santa Clara 0. No domingo, jogaram Marítimo 2 x Varzim 0, Beira-Mar 3 x Paços Ferreira 1, Vitória Setúbal 0 x Moreirense 2, União Leiria 0 x Acadêmica Coimbra 0 e Vitória Guimarães 1 x Braga 1. Ainda na noite desta segunda-feira, jogam Boavista x Belenenses.