Porto vence e segue na liderança do Campeonato Português Pela 25.ª rodada do Campeonato Português, o Porto venceu, fora de casa, neste sábado, o Acadêmica por 2 a 1 e segue firme na ponta da competição, novamente com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Sporting. Com o resultado, os visitantes chegam aos 59 pontos, enquanto os donos da casa estão em 13.º com apenas 22. Preocupado com a aproximação do Sporting na classificação do campeonato, o Porto começou o jogo e ritmo alucinante e em apenas dois minutos acertou duas vezes a trave do Acadêmica. Sem dar chances ao adversário, os visitantes pressionaram bastante, mas só conseguiram abrir o placar no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Quaresma arriscou da esquerda e o goleiro Pedro Roma deu rebote. A Defesa do Acadêmica não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Bruno Alves mandar para o fundo das redes. O Acadêmica despertou e deu trabalho para o goleiro brasileiro Helton no início da etapa complementar. Os anfitriões continuaram dando trabalho, mas esbarravam na marcação eficiente da defesa visitante. Aos 25 minutos, o Porto ampliou. Quaresma cruzou de letra para Raul Meireles, que chutou para a área, a bola encontrou Adriano que na marca do pênalti soltou uma bomba sem chances para o goleiro Pedro Roma. Seis minutos depois o Acadêmica descontou. Cech derrubou Teixeira dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Lino cobrou bem e diminuiu para os anfitriões. Depois do gol, o Porto recuou e esperou o final da partida para comemorar mais uma vitória na competição. No outro jogo deste sábado, o Belenenses venceu em casa o Estrela Amadora por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Garces (duas vezes) e Dady. Com o resultado, os donos da casa seguem em quarto, com 43 pontos, e os visitantes estão em 12.º, com 25.