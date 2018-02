Porto vence fora de casa e segue na liderança do Português O Porto venceu fora de casa o Marítimo por 2 a 1 e segue tranqüilo na liderança da competição com 52 pontos. Na partida disputada neste domingo, válida pela 21.ª rodada da competição, o jogador brasileiro Ibson se machucou e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Com o resultado, os anfitriões permanecem em oitavo, com 28 pontos. Os visitantes construíram a vitória ainda no primeiro tempo. Antes, porém, o time sofreu uma baixa. Ibson sentiu uma contusão no joelho e deixou o campo chorando aos 12 minutos. Seis minutos depois saiu o gol dos visitantes. Bruno Alves fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou para Adriano marcar de cabeça. Aos 23, um lance polêmico. Bruno Alves empurra Arvid Smit na área, mas o árbitro João Ferreira manda seguir, revoltando os donos da casa. Cinco minutos depois o Porto ampliou. Raul Meireles (que entrou no lugar de Ibson) tabelou com Renteria e chutou de longe. A bola desviou em Milton do Ó e traiu o goleiro Marcos. No final da partida o Marítimo descontou. Bola cruzada na área do Porto e Helton falhou mais uma vez, largando a bola nos pés de Lipatin, que perde a chance, mas a bola sobra para Douglas que manda de primeira para o fundo das redes. Outros jogos deste domingo: Academica 0 x 2 Paços Ferreira, Vitória Setubal 1 x 1 Aves e Braga 0 x 0 Beira Mar.