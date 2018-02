Porto vence fora de casa e segue tranqüilo na liderença O Porto confirmou o favoritismo e mesmo jogando fora de casa ganhou do Aves por 2 a 0.Com a vitória, o time do brasileiro Anderson soma agora 40 pontos, deixando para trás o Sporting com 33. Os donos da casa permanecem na penúltima colocação do Campeonato Português com apenas oito pontos. Depois da eliminação precoce da Taça de Portugal, o Porto conquistou a sua oitava vitória consecutiva no Campeonato Português. Logo aos seis minutos da partida, Lucho Gonzalez abriu o placar. Ricardo Quaresma ampliou aos 45 do segundo tempo. Em 15 jogos, a equipe portuguesa conseguiu 13 vitórias, um empate e perdeu apenas uma única vez. O jogo entre Acadêmica e Benfica completa nesta segunda-feira a 15.ª rodada do campeonato. Outros resultados da rodada Sexta-feira Boavista 1 x 1 Marítimo Sábado Nacional 0 x 0 Braga Belenenses 0 x 0 Sporting Domingo Paços Ferreira 1 x 0 Beira Mar União Leiria 0 x 0 Amadora Vitória de Setúbal 0 x 3 Naval