Porto vence Leiria e dispara em Portugal O time do Porto, dos brasileiros Derlei, Deco e Carlos Alberto venceu o União Leiria por 2 a 1 dentro de casa, neste sábado, e disparou na primeira posição da Superliga de Portugal, com 55 pontos. Os gols do Porto foram marcados por Maniche e Maciel. Freddy descontou para o Leiria.