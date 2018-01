Porto vence mais uma em Portugal O Porto manteve a liderança tranqüila do Campeonato Português, neste sábado, ao derrotar, por 1 a 0, o Boavista, em jogo válido pela 19ª rodada. Jankauskas fez o gol, aos 26 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o Porto soma 51 pontos, contra 37 do vice-líder Benfica. Outros jogos deste sábado: União Leiria 3 x 0 Marítimo e Santa Clara 0 x 1 Sporting.