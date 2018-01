Porto vence no Campeonato Português O Porto venceu o Marítimo por 1 a 0, nesta quarta-feira, e diminuiu a distância para o líder Boavista no Campeonato Português. Alenitchev marcou o gol nos minutos finais da partida, originalmente marcada para fevereiro. Com o resultado, quatro pontos separam os dois times. O líder tem 62, contra 58 do Porto. A terceira colocação é do Sporting, com 55. O Marítimo tem 34 e é apenas o 12º. A competição prossegue no fim de semana.