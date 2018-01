Porto vence o Nantes na Copa da Uefa O Porto derrotou o Nantes por 3 a 1, nesta quinta-feira, na partida que encerrou a rodada de ida das oitavas-de-final da Copa da Uefa. O time francês saiu na frente, com gol de Ahamada, aos 14 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Esquerdinha, que havia sido afastado por indisciplina e voltou neste jogo à equipe portuguesa, empatou aos 17, em cobrança de pênalti. O Porto virou aos 14 minutos da fase final, com Gillet, enquanto Secretário aumentou a diferença aos 42.