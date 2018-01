Porto vence Varzim e segue líder O Porto consolidou a liderança do Campeonato Português ao vencer neste domingo o Varzim por 2 a 0. A vitória deixou a equipe tranqüila na ponta da tabela, com 39 pontos, seguido do Benfica, com 33, que no sábado empatou com o Boavista sem gols. Nos demais jogos da rodada, Moreirense e Santa Clara empataram por 2 a 2, o Gil Vicente venceu o Beira-Mar por 3 a 1, o Sporting Braga derrotou o Vitoria Setubal por 1 a 0, o Paços Ferreira empatou por 0 a 0 com o Academica Coimbra e o Sporting Portugal bateu o Nacional Madeira por 2 a 0. Na segunda-feira, Vitória Guimarães x Marítimo Funchal completa a rodada.