Porto: vencer é questão de honra O Porto tem 61 pontos, não depende apenas de seus resultados para conquistar o título português da temporada de 2000-2001, mas ainda aposta na força da tradição. O vice-líder do torneio enfrenta o Braga - 4.º colocado, com 54 pontos - amanhã, pela 30ª rodada, e acha possível superar o Boavista nas quatro últimas jornadas da competição. A hipótese de superação é remota, mas para mantê-la viva a vitória se transformou em ponto de honra para o Porto. Outra partida que chama a atenção está marcada para a noite deste domingo. O Sporting, campeão atual e em terceiro lugar com 55 pontos, briga para ir para a próxima Copa dos Campeões. O objetivo está bem distante, mas serve de motivação para o clássico com o Benfica, em quinto lugar com 52. O Aves aposta o futuro na Primeira Divisão ao receber o Beira-Mar. Com 17 pontos, está em penúltimo lugar e bem perto do rebaixamento. Situação mais dramática é a da Estrela da Amadora, lanterna do campeonato com 14 pontos e praticamente condenado ao descenso e que visita o Gil Vicente. Demais jogos da rodada: Marítimo x Campomaiorense, Farense x Paços Ferreira e Salgueiros x União Leiria.