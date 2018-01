Porto volta a vencer e garante vaga O Porto jogou com time misto, mas fez o suficiente para ganhar do Bragança por 2 a 1, neste domingo, e garantir classificação para a fase semifinal da Copa de Portugal. Chainho e Clayton marcaram para o Porto; o meia Bragança descontou para o time da casa, que disputa a Série B portuguesa. Os brasileiros Esquerdinha e Pena, afastados dos treinos da semana, foram perdoados pelo técnico Fernando Santos, mas nem viajaram para Trás-os-Montes, onde jogou o Porto. O treinador preferiu poupar os titulares para o jogo desta quarta-feira contra o Nantes, da França, pela Copa da Uefa. O Boavista, líder da Primeira Divisão, também se classificou com vitória de 2 a 1, mas sobre o Moreirense, também da Série B. No único jogo entre times da Série A, o Marítimo bateu o Paços Ferreira por 2 a 1, também como visitante. O quarto classificado para as semifinais sai nesta segunda-feira, no jogo entre Famalicão (Segunda Divisão) e Sporting.