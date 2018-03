Portões da Vila serão abertos às 19 horas Os 20 mil ingressos para Santos e Cruz Azul acabaram nesta terça-feira pela manhã e a diretoria do clube santista decidiu permitir a transmissão do jogo ao vivo para a Baixada Santista. Garantida a lotação, o clube cuida para que as normas do Estatuto do Torcedor sejam respeitadas, garantindo maior conforto à torcida. Assim, os portões da Vila Belmiro serão abertos às 19 horas, sendo que o jogo só começará às 21h40. O policiamento requisitado foi o mesmo do que para os clássicos do futebol paulista em que torcidas rivais podem se defrontar: 250 homens. O trabalho dos policiais dentro e fora do estádio começará quatro horas antes do espetáculo, embora desta vez a Vila Belmiro seja tomada apenas por torcedores santistas. Com a interdição de várias ruas nas proximidades da Vila, os estacionamentos pagos da Santa Casa e da Beneficência Portuguesa e da Portuguesa Santista são considerados a melhor opção para a guarda dos carros.