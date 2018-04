Portsmouth anuncia primeiro reforço após aquisição O Portsmouth anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Tommy Smith, que estava no Watford. O jogador assinou contrato por quatro temporadas e chega ao clube para ajudá-lo a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. O time começou mal a competição, com três derrotas. Com apenas um gol marcado em três jogos, o vice-lanterna aposta em Smith para melhorar o seu poderio ofensivo. O atacante, porém, passou quase toda sua carreira em equipes da segunda divisão inglesa, como Derby County e Watford, seus dois últimos clubes. A contratação de Tommy Smith é a primeira do Portsmouth desde que o empresário Sulaiman al-Fahim, dos Emirados Árabes, oficializou a aquisição do time inglês na quarta-feira.