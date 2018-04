Portsmouth recebe liberação para contratar jogadores

A proibição havia sido feita em outubro, por conta de inúmeras dívidas acumuladas pela diretoria do clube inglês - entre salários atrasados, impostos e contratações não pagas. Mas o Portsmouth conseguiu quitar todas as pendências. E, com isso, terá até o próximo dia 31 para tentar reforçar o seu elenco.

O clube chegou a perder um jogador por conta do embargo. Há duas semanas, o meio-campista Jamie O''Hara retornou ao Tottenham. O empréstimo do jogador junto ao Portsmouth havia expirado e não pode ser renovado.

A situação do Portsmouth no Campeonato Inglês não é boa. O time ocupa a lanterna, com apenas 14 pontos, com cinco a menos do que o Wolverhampton, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.