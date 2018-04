Portsmouth segue sem pagar salários de jogadores

Os salários dos jogadores do Portsmouth deveriam ter sido pagos no dia 31 de dezembro de 2009. Gordon Taylor, chefe-executivo da associação, reconheceu que o caso é "uma situação séria" e afirmou que a "situação do Portsmouth a longo prazo precisa ser resolvida".

Em grave crise, o Portsmouth foi proibido de realizar novas contratações enquanto seus problemas financeiros não forem resolvidos. A equipe está em último lugar no Campeonato Inglês, com 14 pontos.