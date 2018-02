Portsmouth vence Aston Villa pelo Campeonato Inglês O Portsmouth venceu sua sexta partida consecutiva fora de casa no Campeonato Inglês ao derrotar o Aston Villa por 3 x 1 neste sábado. Um gol logo no início da partida marcado por Craig Gardner e dois chutes de longa distância do ganês Sulley Muntari --um no final do primeiro tempo e outro aos 16 minutos do segundo-- selaram a primeira vitória do Portsmouth no estádio do Aston Villa desde 1970. Gareth Barry marcou o gol do Aston Villa de pênalti, aos 27 minutos da segunda etapa, vencendo o ex-goleiro do Aston Villa e seu companheiro de seleção David James. Mas apesar da pressão do time da casa e da bola na trave no final do jogo, o Portsmouth aumentou sua série invicta no campeonato para 11 partidas. Os dois times iniciaram a rodada com 27 pontos em 15 jogos e a vitória levou o Portsmouth para o quinto lugar na competição, com o Villa permanecendo em sétimo. O vice-líder Manchester United jogará ainda neste sábado contra o lanterna Derby County, enquanto que o líder Arsenal pega o Middlesbrough no domingo. Jogos deste sábado: Chelsea x Sunderland Everton x Fulham Manchester United x Derby County Newcastle United x Birmingham City Reading x Liverpool Jogos de domingo: Middlesbrough x Arsenal Bolton Wanderers x Wigan Athletic Tottenham Hotspur x Manchester City Blackburn Rovers x West Ham United