Portsmouth vence Manchester pela 1ª vez Com um gol de Steve Stone aos 37 minutos do primeiro tempo, o Portsmouth conseguiu a sua primeira vitória sobre o poderoso Manchester United em 47 anos de confrontos. O resultado deste sábado foi significativo para o vencedor, uma vez que com 37 pontos pode respirar na luta contra o rebaixamento. Mas deixou claro que o Arsenal, com 81, não deve ser alcançado pelo Chelsea, com 71, e pelo próprio Manchester, em terceiro, com 68.