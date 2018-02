Portugal: abaixo-assinado pede o retorno de Figo à seleção

Cerca de cinco mil portugueses assinaram uma petição para o retorno de Luis Figo à seleção, afirmou nesta terça-feira a imprensa portuguesa. O jogador, que atua pela Inter, anunciou que se despedia da seleção depois da Copa do Mundo de 2006, quando Portugal ficou em quarto lugar. Jorge Caldeira, o autor da iniciativa, se diz convencido de que jogador vai atender ao pedido dos torcedores e anunciou que irá a Milão, na Itália, para entregar pessoalmente o abaixo-assinado a Figo. Por sua vez, o jogador se disse "tocado" com a iniciativa, mas excluiu a possibilidade de retorno em campo com a camisa da seleção de Portugal, que é comandada pelo brasileiro Luis Felipe Scolari.