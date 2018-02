Portugal ainda festeja a classificação Enquanto a seleção espanhola voltava para casa envergonhada após decepcionar mais uma vez, Portugal acordou em festa nesta segunda-feira. Tudo porque o time dirigido por Luiz Felipe Scolari ganhou da Espanha por 1 a 0, no domingo, eliminando o tradicional rival e classificando os portugueses para as quartas-de-final da Eurocopa. A festa começou ainda no estádio Alvalade e durou toda a madrugada de segunda-feira, com as principais ruas de Lisboa lotadas de carros e torcedores - ?Hasta la vista hermanos, Ole!´´ era um dos cartazes mais vistos, provocando os rivais espanhóis. Nesta manhã, muitas pessoas usavam, orgulhosas, a camisa da seleção portuguesa. ?Foi uma vitória fantástica?, reconheceu o capitão de Portugal, Luis Figo, após o árbitro encerrar o jogo. ?Que comece a festa?, gritou seu companheiro de seleção, Rui Costa, ainda dentro de campo. Felipão, inclusive, deu um dia de folga aos seus comandados, para descansarem e curtirem a vitória com a família. Mas nesta terça-feira a seleção portuguesa volta aos treinos, quando o treinador brasileiro começará a definir o time que jogara na quinta, em Lisboa, pelas quartas-de-final da Euro - o adversário sai hoje, entre França, Croácia, Inglaterra e Suíça. A expectativa agora é saber se Felipão vai dar uma chance para Nuno Gomes no time titular. Afinal, foi dele o gol da histórica vitória sobre a Espanha.