Portugal ajudará vítimas do maremoto A Federação Portuguesa pensa em arrecadar fundos para ajudar as vítimas da catástrofe que matou mais de 130 mil pessoas na Ásia, através de uma partida de futebol entre a sua seleção, dirigida por Luiz Felipe Scolari, e um combinado de jogadores dos países asiáticos afetados pelas ondas gigantes. O presidente da Federação Portuguesa, Gilberto Madail, anunciou em entrevista à rádio Renascenca que a partida seria disputada antes do dia 15 de janeiro no estádio da Luz, em Lisboa, que pode receber até 65 mil pessoas.