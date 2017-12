Portugal alerta contra o vexame Luiz Felipe Scolari não vai aceitar um vacilo da seleção de Portugal na rodada de amanhã contra Luxemburgo, no campo do adversário, pela 5.ª rodada do Grupo 3 das Eliminatórias Européias para a Copa da Alemanha em 2006. A lembrança do histórico empate diante de Liechtenstein (2 a 2), há dois jogos, ainda está viva na cabeça de Felipão, que não poderá contar com Miguel, Nuno Gomes e Simão, todos machucados. "Contra equipes mais fracas, a tendência é diminuirmos o ritmo. Temos de manter a concentração até o último minuto", afirmou o capitão Costinha. O atacante Pauleta corre atrás de um recorde pessoal. Se marcar um gol, será a quinta vez seguida pela seleção portuguesa. Ele só vai ficar atrás de José Torres, que em 1966, marcou em seis jogos seguidos. Portugal lidera o grupo, ao lado da Eslováquia, com dez pontos. Luxemburgo, sem ponto, tomou 19 gols em cinco partidas. Em Istambul, a Ucrânia, com oito pontos, defende o 1.º lugar no Grupo 2, diante da Turquia, que soma seis. A Grécia, que só tem dois, já conta os três pontos contra o lanterna Casaquistão. No equilibrado Grupo 1, a líder Romênia viaja até Erevan para encarar a última colocada Armênia, enquanto a Holanda enfrenta Andorra, em Barcelona. Já a República Checa visita a Macedônia.