Portugal bate Irã por 2 a 0 e avança às oitavas-de-final Portugal se tornou neste sábado a sexta seleção a se classificar para as oitavas-de-final da Copa do Mundo, ao derrotar o Irã por 2 a 0, no Waldstadion, em Frankfurt. O resultado deixa a equipe com 6 pontos no Grupo D, e ficará com o primeiro lugar da chave se empatar com o México, quarta-feira, em Gelsenkirchen. De quebra, o técnico Luiz Felipe Scolari ampliou sua marca de vitórias consecutivas em Copas: com esta, são nove triunfos, além dos sete do Brasil na campanha do penta, em 2002, e a da estréia portuguesa, contra Angola (1 a 0). O nível técnico da partida, no entanto, deixou a desejar. A partida foi muito truncada, principalmente no primeiro tempo, com choques bruscos e poucos lances de perigo. A melhor chance portuguesa na primeira etapa saiu apenas aos 44 minutos: o lateral Miguel invadiu a área pela direita, chutou cruzado, e a bola passou rente à linha do gol, sem que ninguém conseguisse alcançá-la. Um minuto depois, Cristiano Ronaldo irritou Felipão ao dominar uma bola com quatro embaixadinhas, e depois ser desarmado com facilidade por um zagueiro. O segundo tempo começou com cenário semelhante: o Irã fechado a aproveitando os contra-ataques, enquanto Portugal insistia sem muita competência para abrir o placar. O gol saiu graças à qualidade individual dos dois principais portugueses: Figo fez bola jogada pela esquerda e rolou para Deco, que bateu forte, da entrada da área, sem defesa para Mirzapour. O Irã começou a pressionar depois dos 20 minutos, mas sem eficácia. Criou apenas duas boas jogadas: aos 23, Khatibi, que havia acabado de entrar, recebeu um lançamento em profundidade e bateu na saída de Ricardo, mas a bola passou à esquerda do gol. Aos 32, Zandi cruzou da direita e Hashemian, sem marcação, cabeceou de dentro da área para boa defesa de Ricardo. No lance seguinte, o placar foi definido. Figo escapou pela direita, invadiu a área e foi derrubado por Golmohammadi. Pênalti que Cristiano Ronaldo cobrou com categoria para ratificar a segunda classificação de Portugal para a segunda fase de uma Copa do Mundo. O Irã está eliminado e apenas cumpre tabela contra Angola, que ainda tem chances, na quarta-feira, em Leipzig. Portugal 2 x 0 Irã Portugal - Ricardo; Miguel, Fernando Meira, Ricardo Carvalho e Nuno Valente; Costinha, Maniche (Petit), Figo (Simão) e Deco (Tiago); Cristiano Ronaldo e Pauleta. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Irã: Mirzapour; Kaabi, Golmohammadi (Bakhtiarizadeh), Rezaei e Nosrati; Mahdavikia, Nekounam, Karimi (Zandi) e Teymourian; Madanchi (Khatibi) e Hashemian. Técnico: Branko Ivankovic. Gol: Deco, aos 17 minutos, e Cristiano Ronaldo (pênalti), aos 34 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos: Nekounam, Madanchi, Pauleta, Deco, Costinha e Golmohammadi. Árbitro: Eric Poulat (França). Local: Waldstadion, em Frankfurt.