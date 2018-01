Portugal: Beira Mar complica Boavista O Beira Mar (penúltimo colocado com 29 pontos) venceu o Boavista por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, na abertura da 29.ª rodada do Campeonato Português. Com isso, o sonho do Boavista de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada fica mais distante, pois com a derrota fica nos 48 pontos, na quarta posição, três atrás do Braga e do Sporting, uma diferença que pode aumentar, se estes times ganharem. A rodada do Campeonato Português segue neste final de semana, com dois jogos neste sábado: Porto x Vitória de Setúbal e Benfica x União Leiria. No domingo: Academica x Penafiel; Gil Vicente x Maritimo; Nacional da Ilha da Madeira x Rio Ave; Vitória de Guimarães x Estoril; Braga x Belenenses. Na segunda-feira, jogam apenas Moreirense x Sporting. Confira a classificação, os últimos resultados e as próximas rodadas do Campeonato Português 2004/05.