Portugal: Boavista é líder provisório O Boavista assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Português com a vitória por 3 a 0 sobre o Beira-Mar, nesta sexta-feira, na abertura da 12.ª rodada. Com os três pontos deste jogo, o Boavista chegou aos 23 na classificação e está com um a mais que Porto e Benfica, que estão empatados com 22 pontos, momentaneamente na segunda posição. A rodada continua neste sábado. Os jogos são: Rio Ave x Nacional da Ilha da Madeira, Estoril x Vitória de Guimarães, Penafiel x Academica, Maritimo x Gil Vicente, União Leiria x Benfica e Sporting x Moreirense. Na segunda, fechando a rodada: Vitória de Setúbal x Porto.