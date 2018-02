Portugal: Boavista é líder provisório O Boavista venceu na abertura da 14.ª rodada do Campeonato Português e assumiu provisoriamente a liderança da classificação. O gol de Eder aos 48 minutos do segundo tempo garantiu os três pontos que levam o Boavista aos 27 pontos, dois a mais que o Porto, que tem 25, mas ficará com um jogo a menos por estar no Japão para enfrentar o Once Caldas na decisão do Mundial Interclubes. Neste sábado, a rodada terá os seguintes jogos: Rio Ave x Vitória de Setúbal e Sporting x Braga. Os outros jogos serão disputados no domingo.