Portugal busca 2ª vitória consecutiva A seleção de Portugal está escalada para a partida desta quarta-feira contra a Letônia, válida pela segunda rodada do Grupo 3 das Eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. O técnico Luiz Felipe Scolari foi obrigado a fazer mudanças na equipe, depois da contusão do lateral-esquerdo Nuno Valente (Porto). O treinador estava em dúvida entre Caneira (Valencia) e Rui Jorge (Sporting), mas optou pelo primeiro. O treinador brasileiro também não poderá contar com o atacante Hugo Almeida (Porto), cedido para a seleção Sub-21, que disputa a classificação para a Eurocopa de 2006 da categoria. Desta forma, a equipe deverá iniciar a partida com Ricardo; Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade e Caneira; Costinha, Maniche e Deco; Simão, Cristiano Ronaldo e Pauleta. Com um jogo a mais em relação a Portugal, a Estônia, do técnico holandês Arnoldus Pijpers, lidera o grupo. O time tem 6 pontos em dois jogos. Em agosto venceu Liechtenstein por 2-1 e no sábado passado fez 4 a 1 em Luxemburgo. Portugal vai fazer amanhã sua segunda partida. Na estréia, sábado, bateu a Letônia por 2 a 0, em Riga. Veja todos os jogos das eliminatórias européias, previstos para esta quarta-feira: Grupo I Andorra x Romênia Holanda x República Checa Armênia x Finlândia Grupo II Geórgia x Albânia Grécia x Turquia Cazaquistão x Ucrânia Grupo III Luxemburgo x Letônia Eslováquia x Liechtenstein Portugal x Estônia Grupo IV Ilhas Faroe x França Israel x Chipre Suiça x Irlanda Grupo VI País de Gales x Irlanda do Norte Polônia x Inglaterra Áustria x Azerbaijão Grupo VII Lituânia x San Marino Bósnia-Herzegovina x Espanha Grupo VIII Suécia x Croácia Hungria x Islândia