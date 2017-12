Portugal busca a classificação para as oitavas diante do Irã Buscar a classificação e melhorar a qualidade de seu futebol são os objetivos da seleção de Portugal na partida deste sábado, às 10 horas, contra o Irã, no Waldstadion, em Frankfurt. "Temos de melhorar muito se quisermos ir mais longe na Copa", afirmou nesta sexta-feira o técnico Luiz Felipe Scolari, em mais uma reclamação sobre a atuação da equipe na estréia, quando obteve uma magra vitória por 1 a 0 sobre Angola. A grande arma de Felipão é a volta do meia Deco, recuperado da lesão muscular que o tirou do jogo contra os angolanos. Para o treinador, o duelo contra a equipe do Irã será o mais difícil da fase de classificação. "É uma equipe que briga o tempo todo e tem um espírito de decisão muito grande", explicou o brasileiro. O discurso é seguido à risca por seus pupilos. "Espero uma partida difícil, porque será a última oportunidade do Irã, mas sabemos do que somos capazes", afirmou o meia Figo, capitão da seleção, lembrando que a equipe do Oriente Médio foi derrotada por 3 a 1 para o México na estréia. Se o México não perder para Angola, nesta sexta, uma vitória garante a primeira classificação de Portugal para a segunda fase desde 1966. Felipão vai poder contar com Cristiano Ronaldo, que perdeu treinos nesta semana por causa de uma contusão muscular, mas já está recuperado. Outra alteração em relação ao time que iniciou o jogo contra Angola, além da troca de Simão por Deco, é a entrada de Costinha no lugar de Tiago, que tem características mais ofensivas. No Irã, o técnico Branko Ivankovic teve de líder com o nervorismo da "melhor seleção iraniana de todos os tempos" durante os treinos da semana. O meia Karimi, do Bayern de Munique, deu uma entrada forte no zagueiro Madanchi e foi cercado pelos colegas aos empurrões - o técnico teve de intervir para evitar confusão mais grave. Já o veterano atacante Ali Daei, criticado pela má atuação na estréia, pode perder o lugar - segundo o técnico, contudo, por causa de dores nas costas, e não de deficiência técnica. "Quem poderia prever tantos problemas em tão pouco tempo?", lamentou o treinador. Ficha técnica Portugal x Irã Portugal - Ricardo; Miguel, Fernando Meira, Ricardo Carvalho e Nuno Valente; Costinha, Petit, Figo e Deco; Cristiano Ronaldo e Pauleta. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Irã: Mirzapour; Kaabi, Golmohammadi, Rezaei e Nosrati; Mahdavikia, Nekounam, Karimi e Teymourian; Ali Daei (Madanchi) e Hashemian. Técnico: Branko Ivankovic. Árbitro: Eric Poulat (França). Local: Waldstadion, em Frankfurt. Horário: 10 horas (de Brasília).