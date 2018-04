Portugal confirma amistoso contra Gibraltar, no 1º jogo após título da Eurocopa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira o primeiro amistoso da seleção do país após a conquista da Eurocopa neste mês. Será contra Gibraltar, dia 1º de setembro, no Estádio do Bessa Século XXI, na cidade de Porto.

O jogo servirá como preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. No dia 6, os atuais campeões europeus visitam a Suíça, na Basileia, pelo qualificatório. "É um jogo de preparação mas também simboliza o reencontro dos campeões europeus com os que sempre estiveram ao nosso lado. Jogar no Porto também é uma maneira de homenagearmos todos os portugueses, especialmente os que residem no norte, que vão poder festejar com a nossa seleção", comentou o presidente da FPF, Fernando Gomes.

No último dia 10, Portugal venceu a anfitriã França por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Denis, e conquistou pela primeira vez a Eurocopa. Éder foi o herói da partida com um gol na prorrogação. O título teve ares dramáticos por conta da ausência do craque Cristiano Ronaldo, que machucou o joelho no início da partida e deixou o gramado.