Portugal convoca 11 jogadores 'extras' para amistoso em Estoril

O técnico de Portugal, Fernando Santos, convocou nesta terça-feira 11 jogadores que vão se apresentar a ele apenas para jogar o amistoso contra Cabo Verde, daqui a exatamente uma semana, em Estoril. Isso porque ele não poderá utilizar, na partida, os atletas que tiverem atuado contra a Sérvia, dois dias antes.

Como não haverá margem de 48 horas entre as duas partidas, quem atuar nas Eliminatórias terá obrigatoriamente que ser preservado no amistoso humanitário de domingo. Cabo Verde é uma antiga colônia portuguesa e teve uma das suas 10 ilhas devastada pela erupção de um vulcão, no fim do ano passado. Os prejuízos foram estimados em 45 milhões de euros e Portugal está disposto a colaborar com a reconstrução do local.

Mas os astros da equipe não deverão participar do amistoso, uma vez que Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão, entre outros, são nomes certos contra a Sérvia. A tendência é que os reservas da partida de domingo sejam titulares na terça. Os convocados nesta terça-feira devem ser aproveitados no segundo tempo.

A lista tem apenas jogadores que atuam no futebol português, especialmente em clubes de menor expressão, recebendo a primeira chance na seleção. Estão entre os convocados o goleiro Marafona, do Moreirense, o meia André André, do Vitória de Guimarães, e o atacante Ukra, do Rio Ave.