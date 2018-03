Portugal corta Coentrão e zagueiro do Benfica de amistosos contra Egito e Holanda

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira duas mudanças na lista de convocados para representar a seleção nacional em dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Fabio Coentrão e o zagueiro Rúben Dias foram cortados por lesão e não vão encarar o Egito e a Holanda nos próximos dias.

+ Confira a classificação do Português

Ex-Real Madrid e atualmente no Sporting, Coentrão reclamou de dores na coxa e, mesmo não tendo nenhuma lesão diagnosticada por exames, acabou cortado. Já Rúben Dias, do Benfica, teve constatada uma contusão no tornozelo e não teria condições de atuar nos amistosos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem estes dois jogadores, o técnico Fernando Santos agiu rápido e já anunciou os substitutos na convocação. Ele chamou o zagueiro Luís Neto, do Fenerbahçe, e o lateral Mário Rui, do Napoli.

Portugal encara o Egito nesta sexta-feira, em Zurique. Três dias depois, pega a Holanda novamente na Suíça, mas na cidade de Carouge. A seleção está no Grupo B da Copa do Mundo da Rússia, ao lado de Marrocos, Irã e Espanha, adversária da estreia no dia 15 de junho, em Sochi.