Portugal, de Felipão, carimba passaporte Portugal só precisava empatar com Lienchtestein para garantir vaga na sua segunda Copa do Mundo consecutiva com uma rodada de antecedência. Começou perdendo, desperdiçou um pênalti, mas conseguiu a virada e a classificação: 2 a 1, e festa dos comandados de Luiz Felipe Scolari. Fisher abriu o placar para os visitantes aos 33 minutos do primeiro tempo. Pauleta empatou aos quatro do segundo e Figo teve a chance de virar aos 13, mas desperdiçou um pênalti. O alívio veio aos 41, com um gol de cabeça de Nuno Gomes. O resultado deixou o time de Felipão na liderança do Grupo 3, com 27 pontos, cinco a mais que a Eslováquia, que luta com a Rússia para ir à respescagem.