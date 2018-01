Portugal de Felipão consegue 1ª goleada A seleção de Portugal conseguiu a primeira goleada desde que Luiz Felipe Scolari assumiu a incumbência de prepará-la para a Eurocopa de 2004. Os anfitriões do torneio continental do ano que vem fizeram a festa nesta terça-feira, ao ganharem da Bolívia por 4 a 0, no estádio Jamor, em Lisboa. O time não contou com Rui Costa e Luís Figo, poupados de convocação pelo treinador brasileiro. Os portugueses mostraram disposição para o ataque desde o começo da partida, que foi acompanhada por 10 mil torcedores. Por isso, os gols saíram naturalmente, sobretudo no primeiro tempo. Logo aos 8 minutos, Jorge Andrade, que atua no Deportivo La Coruña, fez 1 a 0, de cabeça, após cobrança de escanteio. A vantagem aumentou aos 14 minutos, com Fernando Couto, e se tornou maior aos 41, com Postiga. Também esses dois gols foram marcados de cabeça, como nos bons tempos da seleção que terminou em 3º lugar o Mundial de 1966, na Inglaterra. Felipão aproveitou a folga no marcador e fez várias modificações na etapa final. Os novatos Quaresma, Fernandes, Loureiro, Matias e Beto Severo tiveram chance de mostrar serviço. Mas quem fez o quarto gol foi Postiga, aos 3 minutos, dessa vez com chute forte. O treinador campeão do mundo ficou satisfeito com as observações que pôde fazer. O importante, avisou, era analisar o comportamento dos mais jovens. ?Eles puderam sentir a responsabilidade de defender Portugal?, disse Felipão.