Portugal: Deco sofre pancada no treino e fica revoltado O meia Deco pode se tornar um problema para o técnico Luiz Felipe Scolari para a estréia na Copa do Mundo, no domingo, contra Angola. Durante o treino, ele sofreu uma entrada do volante Costinha e acabou machucando o tornozelo esquerdo. Após o lance, Deco ficou revoltado e chegou a chutar uma cadeira de plástico que estava na beira do campo. Segundo os médicos da seleção, aparentemente não é nada grave, pois a torção é leve. Mesmo assim, ele será avaliado em 12 horas. Em campo, Felipão comandou um coletivo, onde praticamente confirmou o time titular da estréia: Ricardo; Miguel, Ricardo Carvalho, Fernando Meira e Nuno Valente; Costinha, Petit, Deco e Figo; Cristiano Ronaldo e Pauleta. Se Deco não puder jogar, o provável substituto é Simão Sabrosa.