Portugal e Angola estréiam na Copa em partida histórica Um jogo para entrar na história das Copas. Os 45 mil lugares do remodelado Müengersdorfer Stadium, em Colônia, estarão ocupados neste domingo para o segundo jogo da história dos Mundiais a ter em campo duas equipes de língua portuguesa. Portugal e Angola se enfrentam, às 16 horas (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D. ?Será uma partida muito importante para divulgarmos ao mundo a imagem de carinho e amizade entre estes dois países?, disse o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, de Portugal. Na Copa de 1966, Brasil e Portugal se enfrentaram e, liderados por Eusébio, os portugueses venceram por 3 a 1. ?Nós temos que mostrar que só somos inimigos apenas em campo?, disse Felipão, referindo-se às relações turbulentas entre os dois países no século passado. No último amistoso, em 2001, o jogo não terminou e Angola teve cinco jogadores expulsos. ?Não acredito em violência. É um jogo de Copa do Mundo e todas sabem da responsabilidade?, disse o atacante Nuno Gomes. Os dois times se enfrentam pela terceira vez e a história é toda favorável aos portugueses, com duas goleadas: 5 a 0 e 5 a 1. Por causa da colonização portuguesa em Angola este jogo tem um ingrediente político assim como tiveram Argentina x Inglaterra, no México, em 1986, por causa Guerra das Malvinas e Irã x Estados Unidos, em 1998, França. Para Felipão, o jogo também poderá ser marcante. Uma vitória será a sua oitava consecutiva em Mundiais, pois vencera sete vezes com o Brasil na Ásia, em 2002. Nunca um treinador obteve uma seqüência tão grande de triunfos.A soma do brasileiro é a mesma da seleção portuguesa em três participações em Copas. Foram cinco vitórias em 1966, uma em 1986 e outra em 2002. Felipão, técnico com maior vitórias no comando de Portugal (27), também defende uma invencibilidade de 14 jogos. Para a seleção de Angola, o duelo com Portugal representa muito mais do que a estréia dos africanos numa Copa do Mundo: é a chance de fazer o país ser notado internacionalmente por seu futebol, ao invés da triste história de exploração e conflitos políticos e sociais que vitimaram milhões de pessoas, desde o período da colonização. ?Angola sempre teve futebol, ocorre que nosso país esteve assolado por uma guerra que durou 30 anos e ninguém tinha cabeça para pensar em futebol?, explicou o auxiliar-técnico Alvaro de Almeida. ?Nossa equipe está preparada e iremos para os jogos com o objetivo de vencer e tentar uma vaga na próxima fase?. Dificuldades em estréia Portugal desafia, diante de Angola, uma dificuldade recente em partidas de estréia em grandes competições. Na Eurocopa de 2000, em Eindhoven, na Holanda, a equipe venceu a Inglaterra por 3 a 2, de virada, depois de sair perdendo por 2 a 0. Na Copa de 2002, no entanto, a reação não veio: a equipe saiu perdendo por 3 a 0 para os Estados Unidos, e só conseguiu reduzir a desvantagem para 3 a 2, em Incheon, na Coréia. Na Eurocopa de 2004, em casa, no Porto, saiu perdendo para a Grécia por 2 a 0 e conseguiu apenas diminuir a derrota para 2 a 1. Angola x Portugal Angola - João Ricardo; Jamba, Locó, Kali e Luís Delgado (Marco Abreu); André Makanga, Figueiredo, Zé Kalanga e Mendonça (Edson); Akwa e Mateus (Flávio). Técnico: Luis Oliveira Gonçalves. Portugal - Ricardo; Miguel, Ricardo Carvalho, Fernando Meira e Nuno Valente; Costinha (Maniche), Petit, Deco e Figo; Cristiano Ronaldo e Pauleta. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Árbitro: Jorge Larrionda (URU). Local: Müengersdorfer Stadium, em Colônia. Horário: 16 horas (de Brasília).