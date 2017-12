Portugal e Egito vão disputar amistoso em preparação para a Copa

A Federação de Futebol do Egito anunciou neste domingo que enfrentará a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Retornando a um Mundial pela primeira vez em 28 anos, o time egípcio também jogará contra a Bulgária.

O primeiro jogo será contra o time português, atual campeão europeu, no dia 23 de março. Quatro dias depois será o duelo contra a Bulgária, que não conseguiu se classificar para a Copa. Os dois amistosos serão disputados em Zurique, na Suíça.

De volta à Copa, o Egito fará sua estreia contra o Uruguai, no dia 15 de junho, quatro dias antes de enfrentar a anfitriã Rússia. Seu último jogo pelo Grupo A do Mundial será contra a Arábia Saudita no dia 25.

Portugal terá missão mais complicada na estreia. Será contra a Espanha, campeã mundial em 2010, também no dia 15 de junho. Depois terá pela frente Marrocos e Irã, nos dias 20 e 25, respectivamente, pelo Grupo B.