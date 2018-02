Portugal e Grécia seguem na Eurocopa O final da primeira fase da Eurocopa não poderia ter sido melhor para Portugal e para o brasileiro Luiz Felipe Scolari. A seleção e seu técnico, que foram alvos de duras críticas na estréia por causa da derrota para a Grécia, neste domingo ?lavaram a alma?? com o 1 a 0 sobre a Espanha. Portugal pela vitória em si, por mandar o maior rival de volta para casa, por ter terminado em primeiro lugar no Grupo A, com 6 pontos. Felipão pelos mesmos motivos e também por ter respondido à altura as provocações dos espanhóis ? uma emissora de rádio chegou a ligar para ele para aumentar o clima de provocação ? e também por ter acertado em cheio na substituição que fez para buscar a vitória. No intervalo, trocou Pauleta por Nuno Gomes e 12 minutos depois o seu ?escolhido? fez o gol que garantiria a vitória e a vaga. A vitória foi magra, mas bastante merecida. Isso porque a Espanha, do técnico Iñaki Sáez, entrou em campo preocupada praticamente em só se defender. Conseguiu alguns contra-ataques. Mas os espanhóis, a rigor, não deram muito trabalho. Já os portugueses, com Deco e Figo bem na partida, dominaram a primeira etapa e só não saíram vencendo porque Pauleta não estava bem. Por isso, Felipão optou pela entrada de Nuno Gomes. Deu certo. Aos 12 minutos, Nuno tabelou com Figo, livrou-se de um zagueiro e de fora da área chutou rasteiro, vencendo Casillas. Perdendo e desclassificada, a Espanha resolveu atacar. Mas desordenada e com pouca inspiração. Felipão tratou de fechar Portugal. Mesmo assim, seu time criou boas oportunidades de ampliar. Portugal não vencia a Espanha desde 1981 (em seis jogos, havia perdido 1, com 5 empates), uma vez a mais para a festa que os torcedores fizeram nas ruas de várias cidades do país. Já Felipão agradeceu especialmente aos público que lotou o Estádio José Alvalade (44 mil pessoas). ?Quero parabenizar o público que esteve no estádio, que não foi apenas o nosso 12º jogador, mas o 13º, o 14º... Sem eles, não teríamos essa força toda para lutar pela classificação. Agora, vamos para a próxima fase, ver o que acontece.? A Espanha terminou com 4 pontos, assim como a Grécia ? perdeu por 2 a 1 para a Rússia ?, mas volta para a casa porque os gregos fizeram mais gols, 4 contra 2. A vitória russa, no Faro, ocorreu com gols de Kirichenko aos 2 minutos e Bulykin aos 17. Vryzas descontou aos 43. Todos os gols foram na etapa inicial.